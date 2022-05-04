Дмитрий Песков: стоимость антироссийских санкций для жителей стран Запада будет увеличиваться каждый день

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 мая 2022, 14:54

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Стоимость антироссийских санкций для жителей западных стран будет увеличиваться каждый день. Соответствующий прогноз, как информирует ТАСС, озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль наблюдает за процессом подготовки шестого пакета санкций ЕС против России, просчитывая самые разные варианты мер реагирования, заявил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также Дмитрий Песков указал, что вводимые странами Запада ограничения являются «обоюдоострым оружием» — их стоимость для жителей этих государств будет увеличиваться каждый день.

Как сообщалось ранее в среду, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что орган предлагает отключить Сбербанк от системы SWIFT.