Урсула фон дер Ляйен: ЕК в рамках шестого пакета санкций предлагает отключить Сбербанк от системы SWIFT

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4 мая 2022, 10:42

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Европейская комиссия в рамках шестого пакета ограничительных мер в отношении России предлагает отключить Сбербанк от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предлагает отключение Сбербанка от SWIFT, заявила ее председатель», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС.