Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, также под новые санкции попадет Сбербанк

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4 мая 2022, 10:28

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Европейская комиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, также под новые ограничительные меры попадет Сбербанк. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, подтвердила ее глава», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что под новые рестрикции Евросоюза попадет Сбербанк.

Как сообщалось ранее в среду, председатель ЕК заявила, что орган предложит санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».