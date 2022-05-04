Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, также под новые санкции попадет Сбербанк

Европейская комиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, также под новые ограничительные меры попадет Сбербанк. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, подтвердила ее глава», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что под новые рестрикции Евросоюза попадет Сбербанк.
Как сообщалось ранее в среду, председатель ЕК заявила, что орган предложит санкции против российских военных, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».