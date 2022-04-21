Медведев о словах Данилова по поводу необходимости атаки Крымского моста: «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью»

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21 апреля 2022, 14:17

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление украинского чиновника Алексея Данилова по поводу необходимости атаки Крымского моста. Соответствующую публикацию отечественный чиновник разместил в своем Telegram-канале.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что команды переговорщиков Москвы и Киева остаются прежними, привлекаются эксперты для составления положений будущего документа.