Песков: команды переговорщиков РФ и Украины остаются прежними, привлекаются эксперты для составления положений будущего документа

Команды переговорщиков Российской Федерации и Украины остаются прежними, привлекаются эксперты для составления положений будущего документа. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Команды переговорщиков России и Украины остаются прежними, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, спикер Кремля отметил, что украинские боевики, блокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь», никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе.