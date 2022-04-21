Песков: команды переговорщиков РФ и Украины остаются прежними, привлекаются эксперты для составления положений будущего документа

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21 апреля 2022, 13:51

Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Команды переговорщиков Российской Федерации и Украины остаются прежними, привлекаются эксперты для составления положений будущего документа. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Команды переговорщиков России и Украины остаются прежними, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер Кремля отметил, что украинские боевики, блокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь», никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе.