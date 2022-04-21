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21 апреля 2022, 13:12

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские боевики, которые блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в городе Мариуполе. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Блокированные на "Азовстали" украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, президент Владимир Путин отметил, что Российская Федерация гарантирует жизнь и достойное обращение украинским военным, вышедшим из «Азовстали».