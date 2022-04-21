Президент Путин: Россия гарантирует жизнь и достойное обращение украинским военным, которые выйдут из «Азовстали» в Мариуполе

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21 апреля 2022, 10:48

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация гарантирует жизнь и достойное обращение украинским военным, которые выйдут с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия гарантирует жизнь и достойное обращение украинским военным, которые выйдут из "Азовстали"», — процитирован Путин в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также глава государства назвал всех участников операции по освобождению Мариуполя героями.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны «Азовстали» ради сохранения жизней российских военнослужащих.