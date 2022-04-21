Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе ради сохранения жизней российских военных

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21 апреля 2022, 10:31

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе ради сохранения жизней российских военнослужащих. Об этом информирует ТАСС.

«Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе, приказал отменить его. Также президент потребовал заблокировать промзону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Глава государства объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизней военных.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил за присоединение Украины к России после завершения спецоперации, которую Москва осуществляет с 24 февраля.