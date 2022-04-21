Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев попытается взорвать Крымский мост

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21 апреля 2022, 12:43 Источник: Свободная пресса

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев попытается взорвать Крымский мост, построенный через Керченский пролив после воссоединения Крыма и России.

Данилов в эфире украинского радио НВ отметил, что Россия по Керченскому мосту перебрасывает на полуостров подкрепление для своих участвующих в спецоперации на Украине Вооруженных сил.

Секретарь СНБО признал, что сейчас Украина не может атаковать сооружение. Как заявил Данилов, «если бы у Киева была возможность это сделать, мы это бы сделали». «Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — пригрозил он.

Несколько дней назад советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что информация о якобы заминированном Крымском мосту является ложной и относится к очередным фейкам, которые рассылают украинский центр информационно-психологических операций и «диванные вояки».

В Крыму, по данным ФСБ, пресечен теракт на железной дороге в Симферополе.