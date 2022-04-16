Зеленский заявил, что Украина готова обменять Медведчука, но реакции России пока не было

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16 апреля 2022, 19:26 Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина готова обменять оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного во вторник сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в субботу в интервью украинским СМИ.

«Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали», - сказал Зеленский, добавив, что пока реакции России не было.

Ранее в субботу находящаяся в Москве жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять политика на двух британских граждан, оказавшихся в плену у российских военных и сил ДНР.

Говоря 13 апреля о возможности обмена политика, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «иностранный политический деятель, а не гражданин России». По его словам, в Москве не знают, хочет ли сам Медведчук, чтобы его обменяли.