Спикер Кремля Песков о возможности обмена Медведчука: в Москве не знают, хочет ли он этого

Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука. По данному вопросу официальный представитель Кремля высказался в ходе беседы со СМИ.
«Песков, комментируя возможность обмена Медведчука, заявил, что это иностранный политический деятель, а не гражданин России. По его словам, в Москве не знают, хочет ли Медведчук, чтобы его обменяли», — пишет Telegram-канал «RT на русском».
Дмитрий Песков добавил, что в Кремле будут следить за дальнейшей судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал желающим в Киеве обменять Виктора Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы самим не попасть в число обмениваемых.