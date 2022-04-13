Медведев посоветовал желающим в Киеве обменять Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы не попасть в число обмениваемых

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал желающим в Киеве обменять задержанного политика Виктора Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы не попасть в число обмениваемых. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.
Как отметил чиновник, «отдельные уродцы, именующие себя “украинскими властями”, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем “быстро и справедливо” осудить его, а затем обменять на пленных».
«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал автор публикации.
Ранее в среду сообщалось, что представитель Совета Федерации Сергей Цеков высказал точку зрения, согласно которой Медведчука могли задержать на Украине более месяца назад.