Медведев посоветовал желающим в Киеве обменять Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы не попасть в число обмениваемых

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13 апреля 2022, 13:05

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал желающим в Киеве обменять задержанного политика Виктора Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы не попасть в число обмениваемых. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.

Как отметил чиновник, «отдельные уродцы, именующие себя “украинскими властями”, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем “быстро и справедливо” осудить его, а затем обменять на пленных».

«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал автор публикации.

Ранее в среду сообщалось, что представитель Совета Федерации Сергей Цеков высказал точку зрения, согласно которой Медведчука могли задержать на Украине более месяца назад.