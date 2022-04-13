Российский сенатор Цеков: Виктора Медведчука могли задержать на Украине более месяца назад

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13 апреля 2022, 12:27

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинского политика Виктора Медведчука, фотография которого в наручниках появилась накануне вечером в Telegram-канале президента Владимира Зеленского, могли задержать в стране более месяца назад. Соответствующую точку зрения высказал российский парламентарий, член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад — и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве», — процитировал сенатора Telegram-канал РИА Новости.

Ранее в среду сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон не стал вслед за президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявлять о «геноциде» на Украине и назвал русский и украинский народ братскими.