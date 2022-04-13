Макрон не стал вслед за Байденом заявлять о «геноциде» на Украине и назвал русский и украинский народ братскими

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13 апреля 2022, 11:27

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing / globallookpress.com

Французский лидер Эммануэль Макрон не стал вслед за президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявлять о «геноциде» на Украине и назвал русский и украинский народ братскими.

Выступая в штате Айова, Байден отметил, что считает политику главы РФ в отношении Украины «геноцидом».

«Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] — братья», — сказал Макрон в интервью общественному телеканалу France 2.

По словам президента, он не уверен в том, что «эскалация риторики» поможет нормализации ситуации.

Как сообщалось ранее в среду, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его.