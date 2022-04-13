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Байден заявил, что считает политику Путина по Украине «геноцидом»

, 08:15 Источник: РИА Новости

Байден заявил, что считает политику Путина по Украине «геноцидом»
Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джозеф Байден в очередной раз сделал резкое высказывание в отношении президент России Владимира Путина, заявив, что считает политику главы российского государства в отношении Украины "геноцидом".

Выступая во вторник в штате Айова, Байден намекнул, что расценивает шаги российского президента применительно к Украине как "геноцид", при этом не назвав в данном контексте имени президента РФ напрямую. После мероприятия журналисты из пула Белого дома попросили Байдена пояснить значение его заявления. Он ответил, что "назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев", - передает РИА Новости.

Байден отметил, что у его администрации появилось "больше доказательств" в пользу такого утверждения. По его оценке, "совершенные Россией действия на Украине являются ужасными".

Президент США Джо Байден не впервые позволяет себе резкие высказывания по поводу российского лидера.

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