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13 апреля 2022, 10:56

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Tobias Hase / globallookpress.com

Европейский союз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил в ходе беседы с испанским изданием El Mundo глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Евросоюз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его», — процитирован Боррель в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня сообщалось, что минувшей ночью высокоточными ракетами были уничтожены два крупных склада с вооружением украинских войск.