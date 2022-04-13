Европейский союз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил в ходе беседы с испанским изданием El Mundo глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Евросоюз не способствует распространению конфликта вокруг Украины, а пытается сдержать его», — процитирован Боррель в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня сообщалось, что минувшей ночью высокоточными ракетами были уничтожены два крупных склада с вооружением украинских войск.