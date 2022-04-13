Конашенков: армия России уничтожила ночью высокоточными ракетами два крупных склада с вооружением войск Украины

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13 апреля 2022, 10:35

Запуск ракеты, facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала ночью высокоточными ракетами два крупных склада с вооружением войск Украины. Соответствующую информацию озвучил сегодня официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью высокоточными ракетами в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск», — процитировал Конашенкова Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее в среду, российское Минобороны заявило, что в городе Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев.