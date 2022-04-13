Конашенков: армия России уничтожила ночью высокоточными ракетами два крупных склада с вооружением войск Украины

Армия Российской Федерации ликвидировала ночью высокоточными ракетами два крупных склада с вооружением войск Украины. Соответствующую информацию озвучил сегодня официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Ночью высокоточными ракетами в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск», — процитировал Конашенкова Telegram-канал «RT на русском».
Как сообщалось ранее в среду, российское Минобороны заявило, что в городе Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев.