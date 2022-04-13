Минобороны РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев

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13 апреля 2022, 10:14

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В городе Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских морских пехотинцев. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны Российской Федерации.

«Минобороны России сообщило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее в среду, штаб территориальной обороны ДНР распространил информацию, согласно которой силы республики пленили в Мариуполе 1 009 украинских военных. Когда они сложили оружие, в штабе не уточнили.