Штаб теробороны ДНР: в плен силам республики в Мариуполе сдались 1 009 украинских военных

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13 апреля 2022, 09:49

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В плен силам ДНР в городе Мариуполе сдались 1 009 украинских военнослужащих. Соответствующие данные, как информирует РИА Новости, предоставил штаб территориальной обороны республики.

«В плен силам ДНР в Мариуполе сдались 1 009 украинских военных, сообщил штаб территориальной обороны республики, не уточнив время, когда они сложили оружие», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение с помощью ударных вертолетов зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины.