Минобороны России показало на видео уничтожение ударными вертолетами комплекса ПВО «Бук» армии Украины

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение ударными вертолетами зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины. Ролик, который предоставило военное ведомство, разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.
Ранее в среду появилась информация, согласно которой президенты Польши и прибалтийских республик отправились в столицу Украины, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским.