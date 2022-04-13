Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны России показало на видео уничтожение ударными вертолетами комплекса ПВО «Бук» армии Украины

, 09:35

Минобороны России показало на видео уничтожение ударными вертолетами комплекса ПВО «Бук» армии Украины
Вертолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение ударными вертолетами зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины. Ролик, который предоставило военное ведомство, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.

Ранее в среду появилась информация, согласно которой президенты Польши и прибалтийских республик отправились в столицу Украины, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram