Минобороны России показало на видео уничтожение ударными вертолетами комплекса ПВО «Бук» армии Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2022, 09:35

Ранее в среду появилась информация, согласно которой президенты Польши и прибалтийских республик отправились в столицу Украины, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским.

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