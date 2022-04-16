Оксана Марченко предложила родственникам двух британских военных, плененных РФ и ДНР, попросить Джонсона обменять их на Медведчука

Аргументы Недели → Политика 13+

16 апреля 2022, 13:36

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука, предложила родственникам двух британских военнослужащих, плененных Российской Федерацией и ДНР, попросить премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на украинского политика. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Жена задержанного на Украине Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам двух британских военных, попавших в плен к России и ДНР, с просьбой попросить премьера Британии повлиять на Киев и обменять их на Медведчука», — пишет TG-канал.

Ранее Марченко высказывала уверенность в том, что освободить ее мужа поможет президент Турции Реджеп Эрдоган.