Жена Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность, что освободить политика поможет президент Турции Эрдоган

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15 апреля 2022, 14:05

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Оксана Марченко, супруга задержанного на Украине политического деятеля Виктора Медведчука, выразила уверенность в том, что освободить его поможет турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет ей освободить мужа, задержанного на Украине», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший премьер-министр соседней страны Николай Азаров озвучил точку зрения, согласно которой Медведчука могут освободить только «по команде американцев».