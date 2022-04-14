Бывший премьер Украины Азаров: Медведчука могут освободить только «по команде американцев»

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14 апреля 2022, 17:20 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Задержанного на Украине политического деятеля Виктора Медведчука могут освободить только «по команде американцев». Соответствующую точку зрения озвучил Николай Азаров, экс-руководитель украинского правительства.

«Бывший украинский премьер Азаров считает, что Медведчука могут освободить только "по команде американцев", но какое-то влияние на власти в Киеве способен оказать и Эрдоган», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал желающим в Киеве обменять Виктора Медведчука на пленных крепко запирать двери, чтобы самим не попасть в число обмениваемых.