Азербайджан объявил депутата Госдумы Михаила Делягина в международный розыск

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30 марта 2022, 15:25 Источник: "Интерфакс"

Михаил Делягин, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Против депутата Госдумы Михаила Делягина в Азербайджане возбуждено уголовное дело, парламентарий объявлен в международный розыск, сообщила в среду Генеральная прокуратура республики. Поводом стали высказывания Делягина о конфликте вокруг Нагорного Карабаха в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщает Генпрокуратура, дело возбуждено по нескольким статьям: призыв к агрессивной войне; терроризм - угроза применения вооружения; национальная, социальная и религиозная ненависть. Российский депутат признан подозреваемым, суд принял решение о его аресте и объявлении в международный розыск.

Ранее Делягин в эфире телеканала «Россия 24» назвал Азербайджан «турецким прокси» и заявил, что он должен понести ответственность за действия в Нагорном Карабахе. В частности, депутат говорил о необходимости нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре республики.

«Ведется интенсивное расследование. В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджан для привлечения к ответственности», - говорится в сообщении генпрокуратуры республики.