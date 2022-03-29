В Карабахе назревает новый военный конфликт

Аргументы Недели → Армия 13+

29 марта 2022, 00:56

Фото: Соцсети

Уже несколько дней на линии соприкосновения в республике Арцах (Нагорный Карабах) сохраняется взрывоопасная ситуация. ВС Азербайджана 24 марта нарушали режим прекращения огня обусловленный договором от 9 ноября 2020 года, подписанным лидерами Армении, России и Азербайджана.

В ходе эскалации военного конфликта в Арцахе/Карабахе азербайджанская сторона применила ударный беспилотник турецкого производства «Байрактар тб 2». ВС Азербайджана вторглись в село Фарух и пытались закрепиться на господствующей над местностью высоте (горе). Эта позиция позволила бы им контролировать трассу Аскеран - Степанакерт. С мест событий поступило сообщение: «В ходе боев, ВС Арцаха выбили подразделения азербайджанских войск с вышеупомянутой высоты.

Миротворческие силы РФ 27 марта сумели вытеснить из села Фарух азербайджанских военных». «Но, провокации ВС Азербайджана на этом не закончились», - сообщает армянский политик и общественный деятель Манвел Аракелян. Из его слов следует, что «на некоторых направлениях ВС Азербайджана сконцентрировали танки и другую бронетехнику». Что, бесспорно, свидетельствует об агрессивных намерениях Баку. Он также сообщает: «Власти Арцаха объявили мобилизацию. Сегодня ночью парламент республики проводит экстренное заседание». Аракелян подчёркивает, что «используя Азербайджан Запад намерен открыть второй фронт в Закавказье».

Стало известно, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник на совещании, посвящённом ситуации, сложившейся на азербайджано-армянской границе в Карабахе, дал указание войскам (командному составу) быть готовым быть готовыми в любой момент к применению поступающего в армию современного вооружения и военной техники. ВС Азербайджана переведены в состояние повышенной боеготовности. Новый военный конфликт в Арцахе/Карабахе может вспыхнуть в любой момент.