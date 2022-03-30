Глава МИД России: «Запад пытается сделать из Украины «второй Афганистан»

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30 марта 2022, 14:01

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу в среду, 30 марта, с коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши. По мнению политика, ситуация на Украине является попыткой западных стран превратить республику во второй Афганистан.

«Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», − цитирует слова министра РИА Новости.

Переговоры Лаврова и Куреши состоялись в Китае, где проходит заседание третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.