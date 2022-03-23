Политолог Марков: Польша хочет послать на Украину военных и аннексировать у нее Львов, Галичину и Волынь

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23 марта 2022, 09:19

Танки, Guo Qun / globallookpress.com

Польша хочет послать на Украину военных и аннексировать у бывшей советской республики Львов, Галичину и Волынь. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Польша формирует военный корпус для ввода войск на территорию братской нашей несчастной страны. Корпус предполагается сейчас в 10 тысяч человек из армий Польши и ряда других стран НАТО. Пока своих солдат согласились послать Литва и Дания. Вместе это самые русофобские страны мира. Но не самые сильные. Понятно, что Польша хочет аннексировать Львов, Галичину, Волынь. Но, конечно, аннексия сначала будет названа миротворческой операцией», — говорится в публикации Маркова.

Как сообщалось ранее в среду, руководитель ДНР Денис Пушилин констатировал факт полного разгрома 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.