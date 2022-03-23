Глава ДНР Пушилин заявил о полном разгроме 36-й бригады морской пехоты армии Украины

36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины полностью разгромлена. Соответствующее заявление, выступая в эфире Первого канала, сделал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя», — отметил Пушилин.
Ранее на текущей неделе появилась информация, согласно которой артиллерия ДНР ликвидировала на территории Донбасса американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу украинской армии.