Глава ДНР Пушилин заявил о полном разгроме 36-й бригады морской пехоты армии Украины

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23 марта 2022, 08:51

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины полностью разгромлена. Соответствующее заявление, выступая в эфире Первого канала, сделал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя», — отметил Пушилин.

Ранее на текущей неделе появилась информация, согласно которой артиллерия ДНР ликвидировала на территории Донбасса американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу украинской армии.