Артиллерия ДНР уничтожила в Донбассе американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу армии Украины

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22 марта 2022, 14:37

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Артиллерия ДНР уничтожила на территории Донбасса американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Артиллерия ДНР уничтожила американский радиолокационный комплекс Firefinder, а затем — эвакуационную группу ВСУ», — говорится в процитированной публикации.

Также TG-канал разместил видео, на котором запечатлено нанесение ударов установками ДНР.

Ранее во вторник сообщалось, что войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают ликвидировать подразделения 30-й бригады украинской армии. Соответствующую информацию распространило министерство обороны России.