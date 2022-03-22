Артиллерия ДНР уничтожила в Донбассе американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу армии Украины

Артиллерия ДНР уничтожила на территории Донбасса американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Артиллерия ДНР уничтожила американский радиолокационный комплекс Firefinder, а затем — эвакуационную группу ВСУ», — говорится в процитированной публикации.
Также TG-канал разместил видео, на котором запечатлено нанесение ударов установками ДНР.
Ранее во вторник сообщалось, что войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают ликвидировать подразделения 30-й бригады украинской армии. Соответствующую информацию распространило министерство обороны России.