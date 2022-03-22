Минобороны России: войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады армии Украины

Войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило сегодня министерство обороны Российской Федерации.
«Войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами и продолжают уничтожение подразделений 30-й бригады ВСУ», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.
Как сообщалось ранее во вторник, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем TG-канале, что из города Грозного «с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины» отправилась новая колонна добровольцев.