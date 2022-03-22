Минобороны России: войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады армии Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2022, 10:43

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило сегодня министерство обороны Российской Федерации.

«Войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами и продолжают уничтожение подразделений 30-й бригады ВСУ», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем TG-канале, что из города Грозного «с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины» отправилась новая колонна добровольцев.