Кадыров: из Грозного «с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины» отправилась новая колонна чеченских добровольцев

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22 марта 2022, 10:24

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Из города Грозного «с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины» отправилась новая колонна чеченских добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В полной боевой экипировке и с неимоверным желанием поскорее добраться до Украины из Грозного отправилась очередная колонна добровольцев. Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — написал Кадыров.

Ранее сегодня сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожил два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины, готовившихся атаковать подразделения российских военных.