Расчет комплекса «Бук-М3» уничтожил два украинских штурмовика Су-25, готовившихся атаковать подразделения российских военных

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22 марта 2022, 10:11

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожил два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины, готовившихся атаковать подразделения российских военных. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Боевые расчеты ЗРК “Бук-М3” прикрывают действия наших войск и автомобильные колонны. Так, расчет Сергея Овчаренко уничтожил два штурмовика Су-25 ВСУ, которые готовились к атаке на подразделения российских военных», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что санкции Соединенных Штатов не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей специальной операции на Украине.