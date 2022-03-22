Замглавы МИД РФ Рябков: санкции США не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей спецоперации на Украине

Санкции Соединенных Штатов не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей специальной операции на территории Украины. Соответствующее заявление сделал Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ.
«Рябков: санкции и давление США не окажут никакого влияния на решимость России достигнуть целей спецоперации по защите Донбасса», — пишет Telegram-канал РИА Новости.
Также дипломат отметил, что РФ адаптируется к американским ограничительным мерам.
Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченские бойцы приступили к штурму города Мариуполя под руководством депутата Госдумы Адама Делимханова.