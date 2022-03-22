Замглавы МИД РФ Рябков: санкции США не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей спецоперации на Украине

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22 марта 2022, 09:43

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Санкции Соединенных Штатов не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей специальной операции на территории Украины. Соответствующее заявление сделал Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ.

«Рябков: санкции и давление США не окажут никакого влияния на решимость России достигнуть целей спецоперации по защите Донбасса», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Также дипломат отметил, что РФ адаптируется к американским ограничительным мерам.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченские бойцы приступили к штурму города Мариуполя под руководством депутата Госдумы Адама Делимханова.