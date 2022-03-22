Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя под руководством депутата Госдумы Делимханова

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22 марта 2022, 08:44

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, Russian State Duma / globallookpress.com

Чеченские бойцы приступили к штурму города Мариуполя под руководством депутата Госдумы России Адама Делимханова. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские бойцы успешно продвигаются в мариупольском направлении. После взятия и зачистки крупного завода “Азовсталь” они приступили непосредственно к штурму города, освобождая квартал за кварталом», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, штурмовой операцией руководит депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, министерство обороны РФ заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал», уничтожившая подземный арсенал в Ивано-Франковской области Украины, была запущена с расстояния более 1000 километров.