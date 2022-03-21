Минобороны РФ: ракета «Кинжал», уничтожившая подземный арсенал на Украине, была запущена с расстояния более 1000 км

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21 марта 2022, 19:11

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Гиперзвуковая ракета «Кинжал», уничтожившая подземный арсенал на территории Украины, была запущена с расстояния более 1000 километров. Об этом заявило министерство обороны Российской Федерации.

В прошлую субботу стало известно, что комплекс «Кинжал» ликвидировал подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.

«Применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" велось с дальности более 1000 км, полет составил менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет», — процитировал заявление Минобороны РФ Telegram-канал РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что военное ведомство назвало пропагандистским враньем сведения о потерях российской армии на Украине, которые распространяет советник главы офиса президента соседней страны Михаил Подоляк.