Минобороны РФ назвало пропагандистским враньем распространяемые Подоляком сообщения о потерях армии России на Украине

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21 марта 2022, 18:16

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ назвало пропагандистским враньем сообщения о потерях армии России на Украине, которые распространяет советник главы офиса президента соседней страны Михаил Подоляк. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России: все распространяемые Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров — пропагандистское вранье», — говорится в публикации TG-канала.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны продемонстрировало на видео уничтожение центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.