Минобороны России показало на видео уничтожение центра подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины

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21 марта 2022, 12:39

Украинский военный, Michal Burza / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области», — пишет TG-канал.

Согласно имеющейся информации, в результате удара были ликвидированы личный состав батальона, иностранные инструкторы и наемники, выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Киевом не обсуждается.