Дмитрий Песков: возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не обсуждается

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21 марта 2022, 12:25

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не обсуждается. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Киевом не обсуждается, националисты используют паузы для перегруппировки, заявил Песков», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт украинской армии в пригороде Киева и пленили 61 военного.