Российские силы взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ в пригороде Киева и пленили 61 военного

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21 марта 2022, 11:27

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подразделения взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины в пригороде Киева и пленили 61 военного. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«В Николаевке в пригороде Киева российские военные взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины, сдался в плен 61 украинский военный, из них больше половины — старшие офицеры», — привел информацию от Минобороны Telegram-канал РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения России взяли поселок Сладкое и уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс» (запрещен в РФ).