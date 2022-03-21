Конашенков: подразделения России взяли поселок Сладкое и уничтожают разрозненные группы нацбата «Донбасс»

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21 марта 2022, 11:09

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения России взяли поселок Сладкое и уничтожают разрозненные группы украинского националистического батальона «Донбасс» (запрещен в РФ). Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские подразделения за ночь продвинулись на 4 км и взяли под контроль Сладкое, уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс"», — процитировал спикера военного ведомства Telegram-канал РИА Новости.

Ранее сегодня появилась информация, согласно которой в ходе ракетного удара в Ровенской области были ликвидированы более 80 иностранных наемников и украинских националистов.