Армия России в ходе ракетного удара в Ровенской области уничтожила свыше 80 иностранных наемников и украинских националистов

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21 марта 2022, 10:56

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия в ходе ракетного удара в Ровенской области уничтожила свыше 80 иностранных наемников и украинских националистов. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Минобороны России: ночью высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский эксперт Хуа Пин заявил, что США использовали все возможные средства вмешательства в кризис на Украине, кроме отправки на территорию бывшей советской республики своих военных.