Китайский аналитик Хуа Пин: США использовали все возможные средства вмешательства в кризис на Украине, кроме отправки военных

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21 марта 2022, 10:28

Американские военные, Staff Sgt. Olivia Knapp / globallookpress.com

США использовали все возможные средства вмешательства в кризис на Украине, кроме отправки на территорию бывшей советской республики своих военных. Об этом заявил китайский аналитик Хуа Пин.

«Соединенные Штаты использовали все возможные средства вмешательства в украинский кризис, за исключением прямой отправки вооруженных сил. Такое мнение высказал старший специалист китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлены украинская военная техника и оружие, захваченные в Киевской области.