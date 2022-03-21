Минобороны России показало видео с украинской военной техникой и оружием, захваченными в Киевской области

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21 марта 2022, 09:50

Украинские танки на параде в Киеве, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлены украинская военная техника и оружие, захваченные в Киевской области. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники националистических батальонов и ВСУ», — пишет TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее сегодня, украинский вице-премьер Ирина Верещук сделала заявление о том, что армия страны в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город.