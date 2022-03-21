Вице-премьер Верещук: армия Украины в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город

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21 марта 2022, 08:34

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. Соответствующее заявление сделала заместитель главы правительства Украины Ирина Верещук.

«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — процитировал вице-премьера Telegram-канал ТАСС.

Ранее руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы страны рекомендуют украинским националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя.

Накануне стало известно, что в боях за город погиб заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий.