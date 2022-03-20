Глава Севастополя Развожаев: погибший в боях за Мариуполь замкомандующего ЧФ Палий в 1993-м отказался присягать Украине

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20 марта 2022, 19:35

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий, погибший в боях за город Мариуполь, в 1993 году отказался присягать Украине. На это в своем Telegram-канале указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О гибели капитана первого ранга Палия стало известно ранее в воскресенье.

«Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за наше мирное будущее. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехав на Северный флот», — говорится в публикации Развожаева.

По его словам, Палий «был очень отрытым и порядочным человеком».

«Настоящий офицер из военной династии», — добавил глава Севастополя.