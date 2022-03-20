В ходе боев за Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий

В ходе боев за город Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации, капитан первого ранга Андрей Палий. Соответствующая информация содержится в посте, размещенном в Telegram-канале РИА Новости.
«Заместитель командующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева», — пишет TG-канал.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предрек, что «совсем скоро» въедет в Киев на бронемашине, конфискованной у украинского генерала.