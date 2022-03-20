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20 марта 2022, 17:45

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предрек, что «совсем скоро» въедет в Киев на бронемашине, конфискованной у украинского генерала. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. Бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался. Видимо, бандеровский генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчиненным использовать машину по назначению», — говорится в публикации Кадырова.

Он отметил, что решил «переоборудовать броневик под себя».

«При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев!» — спрогнозировал глава Чечни.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс наращивает поддержку Киева на военном и финансовом направлениях.