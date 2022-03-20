Столтенберг: НАТО наращивает поддержку Украины на военном и финансовом направлениях

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20 марта 2022, 17:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Andreas Gora / globallookpress.com

Североатлантический альянс наращивает поддержку Украины на военном и финансовом направлениях. С соответствующим заявлением выступил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

«Столтенберг заявил, что НАТО наращивает поддержку Украины, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит на украинской территории специальную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд указала на то, что Вашингтон не намерен идти на эскалацию и не отправит своих военных на Украину.