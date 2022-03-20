Американский постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не намерены идти на эскалацию и не отправят военных на Украину

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20 марта 2022, 16:48

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Соединенные Штаты не намерены идти на эскалацию и не отправят своих военных на территорию Украины. Соответствующее заявление сделала Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН.

«США не намерены идти на эскалацию и не отправят военных на Украину, сообщила американский постпред при ООН», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Также Томас-Гринфилд рассказала, что визит президента Джо Байдена на Украину в рамках поездки в Европу не планируется.

Ранее в воскресенье сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники украинской армии высокоточным ракетным ударом беспилотника «Форпост».