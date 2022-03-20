Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины высокоточным ракетным ударом дрона «Форпост»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2022, 13:02

Ранее сегодня появилась информация, согласно которой армия РФ атаковала высокоточными снарядами Центр подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники.

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