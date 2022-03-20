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Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины высокоточным ракетным ударом дрона «Форпост»

, 13:02

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины высокоточным ракетным ударом дрона «Форпост»
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники украинской армии высокоточным ракетным ударом беспилотника «Форпост». Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетанковой техники Вооруженных сил Украины высокоточным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата "Форпост"», — пишет TG-канал.

Ранее сегодня появилась информация, согласно которой армия РФ атаковала высокоточными снарядами Центр подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники.

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Международная федерация гимнастики требуют дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка за «Z» на форме

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