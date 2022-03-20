Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины высокоточным ракетным ударом дрона «Форпост»

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники украинской армии высокоточным ракетным ударом беспилотника «Форпост». Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.
«Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетанковой техники Вооруженных сил Украины высокоточным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата "Форпост"», — пишет TG-канал.
Ранее сегодня появилась информация, согласно которой армия РФ атаковала высокоточными снарядами Центр подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники.